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صادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 68 خرقا لقوى العدوان في محافظة الحديدة بينها محاولة تسلل وتحليق طائرات تجسسية وقصف مدفعي

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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