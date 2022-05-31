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لافروف من الرياض: الغرب يستغل أوكرانيا لحشد جميع الدول تحت رايته

لافروف من الرياض: الغرب يستغل أوكرانيا لحشد جميع الدول تحت رايته
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يحاول "حشد جميع الدول الأخرى تحت رايته"، مستخدما الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة.

العالم - السعودية

وأضاف لافروف، خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه: "يجري تشكيل عالم متعدد الأقطاب. يحاول زملاؤنا الغربيون منع هذه العملية. أولئك الراغبين بتوسيع هيمنتهم على جميع المناطق يسعون لحشد جميع البلدان الأخرى تحت راياتهم، باستخدام الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وتابع لافروف خلال هذا اللقاء "نقدر الموقف المتوازن والموضوعي الذي اتخذته منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون تجاه ما يحدث".

وأضاف: "آمل بأن يدرك شركاؤنا الغربيون أيضا في مرحلة ما الحاجة للنظر في مشاكل العالم، والاتفاق على سبل لتطوير المجتمع الدولي ليس على أساس الإملاءات، وإنما على أسس ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينطوي في المقام الأول على مبدأ احترام المساواة في السيادة بين الدول".

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