الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس السنغالي للرئيس رئيسي: للسنغال تعاون جيد مع الشركات الايرانية وقد لمسنا عن كثب مجالات التقدم في بلادكم

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: ' غازبروم ' ستوقف تسليم شحنات الغاز إلى شركة ألمانية ودنماركية

68 خرقا لتحالف العدوان السعودي في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية

الخارجية التركية تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا

عون يأمل أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة

مسؤول أممي يزور السودان غدا الأربعاء

بالفيديو.. تصاعد الحراك السياسي في تونس مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية