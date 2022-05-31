روسيا: ' غازبروم ' ستوقف تسليم شحنات الغاز إلى شركة ألمانية ودنماركية

العالم- روسيا

وقبل ذلك، قطعت "غازبروم" الإمدادات عن 4 دولة أوروبية، وهي: بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا.

وجاء في بيان الشركة: "أبلغت شركةُ " أورستيد" الدنماركية شركةَ "غازبروم إكسبورت"، بأنّها لا تنوي سداد مدفوعات الغاز المورّدة بالروبل، كما أبلغت شركة "شل إنرجي أوروبا" أنها لا تنوي سداد المدفوعات بموجب عقد توريد الغاز إلى ألمانيا باستخدام الروبل".

وأضاف البيان :"بواقع نهاية يوم العمل في 31 أيار/مايو، وهو الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في العقد، لم تتلقّ شركة "غازبروم إكسبورت" مدفوعات من " أورستيد" أو من شركة "شل إنرجي أوروبا" مقابل إمدادات الغاز في نيسان/أبريل، وفي هذا الصدد، فإنّ شركة "غازبروم أكسبورت" أخطرت شركة " أورستيد" وشركة "شل إنرجي أوروبا" بتعليق إمدادات الغاز إليهما اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2022.

وكانت مجموعة "غازبروم" الروسية علّقت في وقت سابق اليوم، إمدادات الغاز إلى هولندا، بعد رفض شركة "غاز تيرا" الهولندية للطاقة إتمام عمليّة الدفع بالروبل في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت "غازبروم" أنّها لم تحصل حتى 30 أيار/مايو على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في نيسان/أبريل، رغم إبلاغها "غاز تيرا" بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدّمة منذ الأول من نيسان/أبريل بالروبل.

وأفادت "غاز تيرا" التي تملك الدولة جزءاً منها، أمس الإثنين، أنّها تتوقع انقطاع الإمدادات عنها بعدما قررت عدم الامتثال لمتطلبات الدفع الأحادية من "غازبروم"، إذ أنها ستشكّل خرقاً للعقوبات الأوروبية.

وستُحرم هولندا عقب انقطاع الإمدادات من ملياري متر مكعّب من الغاز من الوقت الحاضر وحتى تشرين الأول/أكتوبر، بحسب "غاز تيرا" التي أشارت إلى أنّها قامت بخطوات تحسباً لذلك "عبر شراء الغاز من أطراف أخرى"، ولكن بتكلفة أعلى.