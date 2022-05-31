الأمم المتحدة: الاتصالات العالمية تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريب الفلسطينيين

العالم - فلسطين

ويشار إلى أن النائب العام الفلسطيني أكد أن التحقيق أثبت أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص عمدًا على الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أن "أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، وذلك برصاصة قطرها 5.56 ملليمتر، وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في قتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الخميس أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين أبو عاقلة عمداً بالرصاص، بينما نفى الكيان الإسرائيلي الاتهام وقال إنه يواصل تحقيقاته الخاصة.