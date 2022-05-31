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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نائب رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية جلال الرويشان: القوات المسلحة على الجهوزية فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة
نائب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية الفريق جلال الرويشان: ترحيب صنعاء بتمديد الهدنة مشروط برفع المعاناة عن الشعب اليمني
حاكم إقليم لوجانسك الأوكراني: القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد لكنها لم تطوقها
القضاء التركي يودع زعيمة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض جنان كفتانجي أوغلو الحبس بعد إدانتها بإهانة الرئيس إردوغان ومسؤولين آخرين
القضاء التركي يودع زعيمة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض جنان كفتانجي أوغلو الحبس بعد إدانتها بإهانة الرئيس إردوغان ومسؤولين آخرين
الرئيس السنغالي للرئيس رئيسي: للسنغال تعاون جيد مع الشركات الايرانية وقد لمسنا عن كثب مجالات التقدم في بلادكم
الرئيس السنغالي للرئيس رئيسي: للسنغال تعاون جيد مع الشركات الايرانية وقد لمسنا عن كثب مجالات التقدم في بلادكم
الرئيس الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي ان لا قيود على توسيع العلاقات مع السنغال وان افريقيا محور اساسي لسياسة ايران الخارجية
الرئيس الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي ان لا قيود على توسيع العلاقات مع السنغال وان افريقيا محور اساسي لسياسة ايران الخارجية
صادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 68 خرقا لقوى العدوان في محافظة الحديدة بينها محاولة تسلل وتحليق طائرات تجسسية وقصف مدفعي
نائب رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية جلال الرويشان: القوات المسلحة على الجهوزية فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.