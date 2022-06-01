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ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" الى 36 شخصا

ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران الى 36 شخصا لحد الآن.

العالم - ايران

واعلن مساعد محافظ خوزستان وحاكم مدينة آبادان احسان عباس بور، عن انتشال جثة اخرى من تحت الانقاض أمس الثلاثاء خلال العمليات الجارية للبحث عن المفقودين جراء حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان الاسبوع الماضي ليرتفع عدد الضحايا الى 36 شخصا لغاية الآن.

ومازالت عمليات البحث مستمرة للعثور على ناجين محتملين جراء حادث انهيار اجزاء من مبنى "متروبل" الذي وقع يوم الاثنين الماضي 23 مايو/ايار.

وتم في حينه الاعلان عن فقدان 38 شخصا واصابة 37 آخرين عولج 35 منهم فيما لازال 2 منهم راقدين في المستشفى لتلقي العلاج.

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ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" الى 36 شخصا

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