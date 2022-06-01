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اليونان تعلن عزمها إرسال مدرعات إلى أوكرانيا

اليونان تعلن عزمها إرسال مدرعات إلى أوكرانيا
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن نيتها إرسال مركبات مشاة قتالية مصنعة في جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة إلى أوكرانيا، مقابل حصولها على مركبات Marder المدرعة من ألمانيا.

العالم - أوروبا

وبحسب الوزارة "بعد مباحثات سابقة وبعد اجتماع بين رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والمستشار الألماني أولاف شولتس"، تقرر إرسال مدرعات إلى أوكرانيا واستلام مدرعات ألمانية مقابل ذلك. فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن توفير مركبات قتالية مدرعة من نوع BMP-1 (تم استيرادها في عام 1994 من ألمانيا الشرقية) لشحنها إلى أوكرانيا واستبدالها في وقت واحد بعدد مماثل من مدرعات Marder الألمانية الصنع.

وأضافت الوزارة أن: "التفاصيل ستتم تسويتها قريبا بين وزارة الدفاع الوطني (اليونانية) ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية من أجل تنفيذ الاتفاقية في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لمصادر إعلامية مختلفة، في التسعينيات، تلقت اليونان من ألمانيا بسعر مخفض حوالي 500 مركبة من طراز BMP-1، ورثتها ألمانيا الحالية من جيش جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي وقت لاحق، تمت ترقية BMP-1 السوفيتية لتتوافق مع معايير الناتو.

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