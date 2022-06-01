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6148 شخصاً سيموتون بطوكيو في هذه الكارثة

6148 شخصاً سيموتون بطوكيو في هذه الكارثة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، في تقرير لها إن ما يصل إلى 6100 شخص سيموتون في حالة وقوع زلزال كبير في قلب العاصمة.

العالم - منوعات

وعدلت التقديرات هبوطاً بنحو 30% عما كانت عليه قبل. ويعزو التقرير الذي أعدته لجنة خبراء الزلازل التابعة لحكومة العاصمة انخفاض عدد الأشخاص بنحو 3500 شخص إلى التقدم في مقاومة المباني للزلازل وزيادة استخدام المواد غير القابلة للاحتراق في بنائها، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وقامت اللجنة بمحاكاة الزلازل الكبيرة مع بؤر مختلفة لأحدث توقعات الأضرار، وخلصت إلى أن أكبر عدد من القتلى يصل إلى 6148 إذا وقع زلزال بقوة 7.3 درجة في الجزء الجنوبي.

ومن بين الوفيات المقدرة، فإن 3209 حالات ستكون ناجمة عن المباني المنهارة و2482 بسبب حرائق، بحسب التقرير.

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