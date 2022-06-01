شاهد.. الشرطة التركية تلقي القبض على المواطن الذي رفس عجوزا سورية

العالم - سوريا

وتداول نشطاء فيديو للحظة اعتقال الرجل التركي شاكر تشكر البالغ من العمر 39 سنة، حيث اقتاده شرطيان إلى السيارة بينما كان مطأطأ الرأس، كي لا يظهر وجههه بوضوح.

وادعى شاكر خلال التحقيقات إنه سمع حشدا من الأشخاص يتحدثون عن محجبة خطفت طفلا، في لحظة وجوده قريبا من امرأة محجبة، فظنها الخاطفة المقصودة، وركلها بعنف في وجهها.

وأضاف:"لم تكن سوى سورية عجوز معاقة ذهنيا، شعرت سريعا بالندم على ركلها واعتذرت".

وفي وقت سابق، ضجت وسائل التواصل بفيديو يظهر تعرض سيدة تحمل الجنسية السورية تدعى ليلى محمد (70 عاما)، في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، إلى الاعتداء بعنف شديد من قبل رجل تركي.

وذكر موقع "milliyet"، أن للمعتدي شاكير 9 سجلات جنائية سابقة، بما في ذلك الإصابة والتحريض على الدعارة والوساطة، إضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها ليلى محمد بعد الاعتداء الذي وقع عليها.