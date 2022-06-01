تزايد الطلب على اقتناء السلاح في الكيان "الاسرائيلي" 600%

العالم - الاحتلال

وتم الكشف عن المعطيات خلال مناقشة أجرتها لجنة الأمن الداخلي البرلمانية حول أنشطة قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

ونقل الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، عن رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميراف بن آري، إنه كانت هناك زيادة في الرغبة بحيازة السلاح منذ الحرب الإسرائيلية على غزة منتصف العام الماضي.

وأضافت: "نريد مساعدة الجمهور الذي يفي بالمعايير لامتلاك أسلحة شخصية".

وقال رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي يسرائيل أفيشار، خلال الاجتماع إن هناك حاليًا 150 ألفا و15 سلاح ناري خاص، لأغراض الدفاع عن النفس، في حوزة 141 ألفا و646 مدنيا.

بدوره، قال حين كوهين من قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي، إن متوسط ​​عدد طلبات ترخيص الأسلحة يبلغ حوالي 600 طلبً شهريًا منذ مارس الماضي.

وأشار إلى أنه منذ تنفيذ عدد من العمليات الفلسطينيين ضد المستوطنين في مارس، فإن "هناك زيادة بنسبة 600 بالمئة في الطلب على الأسلحة النارية الخاصة وتم تقديم 29 ألفا و698 طلبًا في الفترة من مارس إلى مايو/أيار".

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في ذروة هجمات فلسطينية في مارس: "من لديه رخصة سلاح، فإن هذا هو الوقت لحمله".