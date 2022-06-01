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وسائل إعلام عبرية: الفتاة التي أطلق الجيش النار صوبها قرب مخيم العروب شمال الخليل حالتها حرجة

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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