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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقمنا في نقل طالبة مصابة بالرصاص الحي قرب مخيم العروب شمال الخليل

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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