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مشروع لايصال مياه الخليج الفارسي الى مدينتين و 39 قرية جنوب ايران

مشروع لايصال مياه الخليج الفارسي الى مدينتين و 39 قرية جنوب ايران
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي لمصلحة المياه ومياه الصرف الصحي الايرانية اتابك جعفري عن مشروع لمد انبوب بطول 66 كم لنقل المياه بعد تحليتها من الخليج الفارسي الى مدينتين و 39 قرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

العالم - ايران

يتبع...

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