أبخازيا تؤكد رغبتها في رفع مستوى علاقاتها مع سورية

العالم - سوريا

جاء ذلك خلال لقاء جمع اردزينبا وسفير سورية في روسيا، رياض حداد، في مقر السفارة السورية في موسكو وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأبخازي إلى روسيا.

وخلال اللقاء، رحب حداد باردزينبا، وأكد أن اللقاء يعبر عن المستوى الراقي الذي وصلت إليه العلاقات السورية – الأبخازية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في العام 2018، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

وفي حزيران 2018 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاتفاق بين سورية من جهة وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جهة أخرى على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة.

والأحد الماضي، بحث نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي محمود عباس مع وزير الدفاع الأبخازي الفريق فلاديمير إيفانوفيتش أنوا والوفد المرافق في دمشق العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها.

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وجمهورية أبخازيا، التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين.

وفي أيار العام الماضي، قام الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا بزيارة إلى سورية استقبله خلالها الرئيس بشار الأسد وتم البحث في مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره، والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وتبادل البعثات العلمية والدراسية.