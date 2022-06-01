الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إسبانيا تختبر غواصة عسكرية من جيل جديد

إسبانيا تختبر غواصة عسكرية من جيل جديد
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا باشرت باختبار غواصة عسكرية من فئة " S-80" الجديدة.

العالم - أوروبا

وجاء في منشور على الموقع "في خليج كارتاخينا بدأت مؤخرا التجارب البحرية المخصصة لغواصة Isaac Peral من فئة S-81 الجديدة، والمخصصة لسلاح البحرية الإسباني، أول عملية خروج للغواصة للبحر استمرت لأربع ساعات".

وأشار الموقع إلى أن الغواصة وخلال الساعات الأربع التي قضتها في البحر كانت تتحرك وهي طافية على سطح الماء، ومن المفترض أن تخضع في وقت لاحق لاختبارات الغوص.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن الغواصة خضعت لبعض التعديلات في هيكلها قبل الانتهاء من تجهيزها للاختبارات، ولهذا الغرض استعانت شركة Navantia الإسبانية بشركة BAE Systems البريطانية وتم زيادة طول هيكل الغواصة.

ووفقا للخطط الحالية فإن الغواصة من المفترض أن تباشر خدمتها في سلاح البحرية الإسباني ربيع عام 2023، وما بين عامي 2024 و2028 من المفترض أن يتسلم الجيش الإسباني 3 غواصات أخرى من فئة "S-81"، وستجهز هذه الغواصات بمعدات متطورة لتوليد الأكسجين تساعدها على البقاء لمدة طويلة تحت الماء.

روابط ذات صلة

اسبانيا تطرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا

دلالات قرار اسبانيا المفاجئ ازاء الصحراء الغربية..

شاهد..تبعات قرار اسبانيا الجديد على الحكومة

اسبانيا تزود السعودية بشحنة صواريخ جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفرنسيون قلقون من حظر واردات النفط من روسيا

العثور على أطفال مذبوحين في ظروف غامضة بمصر

تزايد الطلب على اقتناء السلاح في الكيان "الاسرائيلي" 600%

التلفزيون الايراني يبث فيلما وثائقيا عن حياة الامام الخميني (رض)

شاهد.. الشرطة التركية تلقي القبض على المواطن الذي رفس عجوزا سورية

جبهة الخلاص الوطني في تونس تتعهد بإسقاط "الانقلاب"!