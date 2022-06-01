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التلفزيون الايراني يبث فيلما وثائقيا عن حياة الامام الخميني (رض)

التلفزيون الايراني يبث فيلما وثائقيا عن حياة الامام الخميني (رض)
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ستبث القناة الثانية في التلفزيون الايراني غدا الخميس فيلما وثائقيا عن حياة مؤسس النظام الاسلامي في ايران الامام الخميني طاب ثراه في مختلف المجالات السياسية وسيرته الشخصية على لسان المقربين من سماحته.

العالم - ايران

ويأتي بث هذا الفيلم الوثائقي في القناة الثانية في التلفزيون الايراني في 4 حلقات وتستغرق كل حلقة 30 دقيقة تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران الذي سيتحدث المقربون منه عن اخلاقه وبساطة حياته الشخصية وتعامله مع الناس.

ويتم في هذا الفيلم الذي استغرق انتاجه لمدة عامين ويحمل اسم «رازهای جماران» (اسرار جماران) نشر اكثر من 100 صورة للامام الخميني وحسينية جماران وبيته المتواضع لأول مرة.

والجدير بالذكر ان منفذهذا المشروع هو محسن سليماني وشارك في اخراج الفيلم محسن سليماني ومحمد ثقفي حيث سيتم عرض الحلقة الاولى منه يوم غد الخميس في تمام الساعة 18 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي (الساعة ١٤ و ١٠ ودقائق بتوقيت غرينتش) وتبث الحلقات الاخيرة له من يوم الجمعة الى الاحد في الساعة 19 و40 دقيقة (الساعة ١٥ و ١٠ ودقائق بتوقيت غرينتش).

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