لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل

العالم - روسيا

وقال لافروف خلال المؤتمر الدولي السابع: "روسيا والصين: التعاون في العصر الجديد": "في الوقت الذي حولت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عمليتهما إلى أداة ابتزاز، نعتزم تطوير بنية تحتية مالية مستقلة، وزيادة استخدام الروبل واليوان بشكل كبير في الحسابات بين بلداننا".

وكانت قد اشترت العديد من الشركات الصينية الفحم الروسي مقابل اليوان في شهر مارس/آذار.

كما قدم مصدرو النفط الروس للمشترين الصينيين خيار دفع الإمدادات باليوان.

ولطالما سعت بكين إلى زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، والعقوبات المفروضة على روسيا تساعدها على القيام بذلك.