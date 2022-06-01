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الأردن.. مقاطعة الدجاج تصبح قضية سياسية

الأردن.. مقاطعة الدجاج تصبح قضية سياسية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أصبحت مقاطعة الدجاج قضية سياسية في الأردن، وذلك بعد انتشار المقاطعة بين الأردنيين منذ أيام إثر الارتفاع غير المسبوق بأسعار الدواجن.

العالم - الأردن

ووفق رصد انتشر وسم #مقاطعة الدجاج واجب_وطني الرافض لارتفاع أسعار الدجاج في الأردن على نطاق واسع حتى أصبح التريند الأول .

وأكد الناشطون أن المقاطعة تعتبر نوعا من أنواع العقاب وطرق الاحتجاج رفضا للجشع والطمع من قبل التجار في غياب الرقابة الحكومية .

وينذر تحول الحملة لقضية سياسية بالتأسيس لحملات جديدة مستقبلا، وتفكير الأردنيين في جعل المقاطعة ثقافة شعب بأكمله، لتشكيل مناعة مجتمعية ضد التغول على قوت الأردنيين خاصة في قطاع المحروقات .

وطالب الأردنيون وعبر مواقع التواصل حكومة بشر الخصاونة التي ألغت السقوف السعرية بإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت مؤرقة في ظل استمرار حملة المقاطعة بلا أي حلول تلوح في الأفق.

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