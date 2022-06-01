حملة لمقاطعة المحروقات في الأردن

العالم - الأردن

وانطلقت حملة "صف سياراتك"، لدعوة الأردنيين لمقاطعة لتقليل التحرك بمركباتهم قدر الإمكان، والامتناع عن تعبئة الوقود أيام الجمعة والسبت. وباقي ايام الاسبوع الاختصار في التنقل كذلك دعت إلى اشتراك مجموعة بمركبة واحدة وعدم استعمال السيارات الخصوصية إلا للحاجة الطارئة فقط .

وتداول نشطاء ومواطنون منشورات دعت إلى أكبر انخراط في الحملة احتجاجا على ما وصف بالرفع غير المبرر للمحروقات. وبدأ وسم #قاطعوا_المحروقات يتصدر المشهد العام في الأردن.

ويوم أمس، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، رفع أسعار البنزين (أوكتان 95)، بمقدار 60 فلسًا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسًا للتر.

وجاءت الأسعار كالتالي:

رفع سعر بيع لتر بنزين أوكتان 90 من 885 فلسًا إلى 920 فلسًا.

رفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 من 1120 فلسًا إلى 1180 فلسًا

رفع سعر لتر الديزل من 650 فلسًا إلى 685 فلسًا.

رفع سعر الكاز "الكيروسين" من 650 فلسًا إلى 685 فلسًا.

تثبيت سعر أسطوانة الغاز -غاز النفط المسال- 7 دنانير.