شبح نتنياهو يعود من جديد الى الكيان

العالم - الاحتلال

ووفقا للتقرير فان تلك الاتصالات تجري بين ساعر وبين يعقوب أتراكتشي، المقرب من نتنياهو كي يصار الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو حيث اقترح الليكود على ساعر حقائب وزارية سيادية منها الخارجية ويتراسها ساعر فيما حقيبة القضاء تكون من نصيب الليكود.

وكان ساعر قد انشق عن الليكود وأسس حزب "تيكفا حداشا" عشية الانتخابات الأخيرة، وبرر خطوته هذه بأنه يعارض استمرار حكم نتنياهو. وقبل انشقاقه، نافس ساعر نتنياهو على رئاسة الليكود، لكن مُني فيها بخسارة كبيرة.

في المقابل، للمحادثات المغلقة، طلب نتنياهو من مسؤولين في الليكود خفض النبرة خلال الهجوم على ساعر وتجنب توجيه انتقادات شخصية له.

يشار الى أن غدعون ساعر أثار ضجة أمس بعد تهديده أنه في حال عدم حصول مشروع قانون "الضفة الغربية" على الدعم بالكنيست بسبب معارضة القائمة الموحدة، سيكون للموضوع تأثيرًا على مستقبل الائتلاف الحكومي.

وليس من المستبعد أن يكون الهدف من تسريب هذه المعلومات للضغط على رئيس حكومة الكيان نفتالي بينيت ليقدم التنازلات.