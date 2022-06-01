الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شبح نتنياهو يعود من جديد الى الكيان

شبح نتنياهو يعود من جديد الى الكيان
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

في ظل ازمة الائتلاف الحكومي في الکیان الصهیونی، كشفت صحيفة يديعوت احرنوت عن اتصالات سرية بين مقربين من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وجدعون ساعر رئيس حزب "تكفا الجديد"لتشكيل حكومة جديدة دون التوجه الى انتخابات جديدة.

العالم - الاحتلال

ووفقا للتقرير فان تلك الاتصالات تجري بين ساعر وبين يعقوب أتراكتشي، المقرب من نتنياهو كي يصار الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو حيث اقترح الليكود على ساعر حقائب وزارية سيادية منها الخارجية ويتراسها ساعر فيما حقيبة القضاء تكون من نصيب الليكود.

وكان ساعر قد انشق عن الليكود وأسس حزب "تيكفا حداشا" عشية الانتخابات الأخيرة، وبرر خطوته هذه بأنه يعارض استمرار حكم نتنياهو. وقبل انشقاقه، نافس ساعر نتنياهو على رئاسة الليكود، لكن مُني فيها بخسارة كبيرة.

في المقابل، للمحادثات المغلقة، طلب نتنياهو من مسؤولين في الليكود خفض النبرة خلال الهجوم على ساعر وتجنب توجيه انتقادات شخصية له.

يشار الى أن غدعون ساعر أثار ضجة أمس بعد تهديده أنه في حال عدم حصول مشروع قانون "الضفة الغربية" على الدعم بالكنيست بسبب معارضة القائمة الموحدة، سيكون للموضوع تأثيرًا على مستقبل الائتلاف الحكومي.

وليس من المستبعد أن يكون الهدف من تسريب هذه المعلومات للضغط على رئيس حكومة الكيان نفتالي بينيت ليقدم التنازلات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عرب الكنيست ينقذون بينيت لا حبا فيه وانما بغضا لنتنياهو

نتنياهو يدعو إلى إسقاط حكومة بينيت لمواجهة "حماس"

وزير خارجية الاحتلال يهاجم نتنياهو: 'يرقص على الدم'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التطبيع السعودي الاسرائيلي ومسألة الثمن

تعرف على موعد دخول الصيف إلى العراق مناخياً

ماذا يكشف الجزء الثاني من وثائقي الدريهمي؟

شاهد.. حريق في فندق قرب العتبة العباسية المقدسة

مسؤول: اول رحلة للحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة في ٢٢ حزيران

ايران تشارك في اجتماع "كوبوس" الفضائي