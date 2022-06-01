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شاهد.. الدول العربية مرتزقة في الشرق الاوسط

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد العضو في حزب المحافظين البريطاني د. وفيق مصطفى ان العالم، سيکون امام شرق اوسط جديد بسبب اندثار قيمة القومية العربية في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

واعتبر مصطفى فی حدیث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخباریة ان تمرير التطبيع السعودي - الاسرائيلي وفق شروط جديدة من بايدن هو ممكن الى حد ما، لأن التطبيع في أي حال هو عمل وفق شروط الولايات المتحدة، والهيئة الاسلامية في السعودية او اي دولة عربية هي مجرد مرتزقة لابسين عمم لاقيمة لهم في نهاية الامر في القرار السياسي.

وقال ان التطبيع مشكلة كبيرة جدا، لان الانظمة العربية تطبع بدون اعلان مسبق لشعوبها.

واكد مصطفى اننا لايجب ان نلعب ونلف على الحبل. هناك شرق اوسط جديد، حكاية العالم العربي انتهت لأن الحروب الكثيرة المتعددة في الشرق الاوسط كحرب صدام على ايران والكويت انهكت وازهقت أيّ وجود أو قيمة للقومية العربية.

واضاف مصطفی: علينا ان ننظر الى مستقبل جديد وعالم جديد وخاصة العالم العربي المتفتت يوم بعد يوم، الان اصبحت بعض الدول العربية مرتزقة لا مكانة لهم في القرار السياسي.

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