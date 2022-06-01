أول فيديو للجندي "الاسرائيلي" الذي قتل الشابة الفلسطينية غفران وراسنة

العالم - فلسطين

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الفتاة في حالة خطرة جدًّا، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، صباح اليوم الأربعاء، بدعوى تنفيذها عملية طعن قرب مخيم العروب.

وأفادت "الصحة"، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص مباشرة على الفتاة، وأصابوها في الصدر من الجهة اليسرى برصاصة خرجت من الجهة اليمنى.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتاة بزعم تنفيذها عملية طعن في المكان.

والشهيدة "وراسنة" تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل عام 2014، وعملت صحفية في عدة إذاعات محلية، وهي أسيرة محررة اعتقلت مطلع العام الجاري 3 أشهر، وأفرج الاحتلال عنها مطلع شهر أبريل المنصرم.