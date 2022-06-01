ايران تشارك في اجتماع "كوبوس" الفضائي

العالم - ايران

واوضح سالاريه ان هذا الاجتماع سيعقد عبر الفيديو نظرا لتفشي جائحة الكورونا وان ايران ستحضره على غرار السنوات السابقة للدفاع عن مصالحها.

وأكد سالاريه ان ايران ستتعاون وستجري مشاورات مع باقي البلدان حول قضايا انشاء البنى التحتية وشراء المعدات اللازمة للبنى التحتية في مجال الاقمار الصناعية وكذلك شراء الاقمار الصناعية مؤكدا وجود امكانية التفاهم مع باقي البلدان حول صنع الاقمار الصناعية المستخدمة في مجال الاتصالات بصورة مشتركة نظرا لتكلفته العالية.

وتابع الوزير سالاريه ان شراء الاقمار الصناعية من الخارج يعتبر امرا واردا ايضا موضحا ان ايران تحتاج الى أقمار صناعية بقدرة تصوير دون متر واحد وستصل الى هذه التقنية خلال السنوات القادمة لكن من الافضل سد الحاجة الفعلية عبر شراء الاقمار الصناعية مع السعي لصنع مثل هذه الاقمار الصناعية علما بأن ايران ترغب في صنع الاقمار الصناعية بصورة مشتركة مع الآخرين نظرا لنفعها التقني بصورة أكبر.