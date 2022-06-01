أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 01 يونيو 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

الخارجية الإيرانية .. أمريكا هي المسؤولة عن توقف مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي .

- قدس ..

أنصار الله اليمنية .. هدف الكيان الصهيوني بالتصعيد بالقدس تهويد المدينة وتخريب المسجد الأقصى .

- سياست روز..

منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من تزايد جرائم قتل الكيان الصهيوني للأطفال الفلسطينيين .

-ابرار ..

إعادة إنتخاب نبيه بري للمرة السابعة لرئاسة البرلمان اللبناني .

_ وطن امروز..

أردوغان ينتقد بشدة إزدواجية المعايير بالناتو.. إنهم لا يريدوننا سوى في الأزمات.

- آرمان ملي ..

وزير الخارجية التركي يؤكد أن أنقرة لن تعمل بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

- مردم سالاري ..

إيران تنتقد بشدة التقرير غير المحايد الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ايران ..

- إندلاع حريق غامض هائل في معسكر للقوات الصهيونية بالقدس ودوي صفارات الإنذار فيه .

- جمهوري اسلامي ..

رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت يدافع عن جرائم الصهاينة بالمسجد الأقصى بمسيرة الأعلام .

- خراسان ..

الإتحاد الأوروبي يقرر خفض مشترياته من النفط الروسي بمقدار الثلثين من الشهر المقبل .

- روش ملت ..

البرلمان العراقي يعد مشروع قانون خاصا لطرد القوات التركية من شمال العراق .

- ابتكار ..

أنباء عن عزم حكومة حركة طالبان على نقل العاصمة الأفغانية من كابول الى قندهار .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

حححححح

1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن جولة وزير الخارجية الروسي الخليجية في مقالها ( ما الذي يريده لافروف ؟)..

الوزير سيرغي لافروف يواصل جولته الخليجية التي تشمل بلدان مجلس التعاون الستة ,وهي جولة تطرح في توقيتها الخاص تساؤلات عن اهدافها الرئيسية .

(في الواقع يبدو أن هدف الكرملين الرئيسي من وراء جولة لافروف إقناع هذه البلدان بعدم زيادة صادراتها النفطية )

وهذا يعني ان زيارة لافروف للمنطقة ترتبط بشكل مباشر بتداعيات الحرب الاوكرانية , فروسيا تريد افشال الحظر النفطي الغربي على نفطها باقناع الدول المنتجة للنفط بالمنطقة بعدم زيادة انتاجها النفطي.لكن مع ذلك لهذه الجولة هدف رئيسي روسي آخر فموسكو تستغل اهتزاز ثقة هذه المجموعة من البلدان بامريكا لمد جسور علاقات وثيقة معها لاضعاف النفوذ الامريكي بالمنطقة من جانب ولايجاد مخارج قوية للاقتصاد الروسي مقابل العقوبات الغربية من جانب آخر مع اتخاذ هذه البلدان لمواقف متحفظة ازاء الحرب الاوكرانية تفاديا لاغضاب روسيا .

2- قدس ..

في مقالها ( تبعات الحظر على النفط الروسي ) كتبت صحيفة قدس..

الغرب قطع شوطا بعيىا في فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها منذ اشهر على اوكرانيا , وفي آخر تطور في هذا السياق قرر الاتحاد الاوروبي خفض استيراداته للنفط من روسيا بنسبة الثلثين كمرحلة اولى مع استثنائ هنغاريا وجمهورية الشيك من القرار , ولاتحاد الاوروبي يأمل في ايجاد مصادر بديلة عن النفط الروسي.

( إن هناك شكوكا جدية في مدى قدرة أوروبا على إيجاد بدائل واقعية عن النفط الروسي في الأمدين القريب والمتوسط)

وهذا يعني ان الاقتصاد الاوروبي سيكون معرضا لحدوث نقص كبير في مصادر الطاقة بكل ما يمله الامر من تبعات خطيرة على اقتصاديات البلدان الاوروبية وقبل ان يترك هذا الحظر اية تبعات جدية على روسيا نفسها . فالارتفاع الجنوني لاسعار الوقود باوروبا يحمل في طياته مخاطر تفجر موجة تضخم عاتية باوروبا مع توقف العديد من المصانع وتفاقم البطالة .

3- ايران..

صحيفة ايران سلطت الضوء على حدوث تطور خطير على صعيد اجواء التوتر بين امريكا والصين وكتبت في تقريرها ( الحرس الوطني الامريكي ينسق مع الجيش التايواني )..

هذا ما اكده الرئيس التايواني نفسه مؤخرا الامر الذي يزيد من مخاوف اشتعال فتيل نيران حرب اخرى في العالم وفي الوقت الذي مازالت تتأجج فيه نيران الحرب الاوكرانية .

(هذا التطور يأتي بعد جولة بايدن الآسيوية ضد الصين وتلويحه بالتدخل العسكري الأمريكي مقابل أي تهديد صيني لتايوان )

الامر الذي يزيد من حدوث احتكاكات في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد حشود بحرية امريكية واخرى صينية وقيام الصين بمناورات بحرية واسعة واختراق طائراتها المقاتلة للاجواء التايوانية باعداد كبيرة .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الجديد على صعيد العلاقات الامريكية السعودية في مقالها ( الوجه الآخر لإستدارة بايدن السعودية )..

هناك تغيير ملحوظ في موقف بايدن ازاء السعودية وبعد كل انتقاداته الصريحة للرياض خلال حملته الرئاسية وبعد وصوله للبيت الابيض ايضا.

( إن بايدن يعتزم القيام بزيارة رسمية للسعودية في تطور يعكس إدارة ظهره لكل مآخذه وإنتقاداته الشديدة لسياساتها ولبن سلمان )

ان تداعيات وتبعات واجواء الحرب الاوكرانية تقف وراء تجاهل الرئيس الامريكي لتقرير المخابرات الامركية التي امر بنشره بنفسه حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي باسطنبول ودور ودور بين سلمان في القضية , فالذي يريده بايدن الان هو حث السعودية وحليفاتها على زيادة انتاجها النفطي لسد النقص الناجم في الاسواق العالمية عن الحظر الغربي على النفط الروسي.كما يخطط ادارة بايدن لاحياء صفقات عسكرية واقتصادية هائلة سبق ان ابرمها ترامب خلال زيارته للسعودية , وهدف بايدن انعاش الاقتصاد الامريكي املا بتحسين شعبيته وشعبية حزبه .

5- اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( قصف صاروخي لقاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق ) جاء فيه ..

اعلنت مجموعة عراقية جديدة اطلقت على نفسها اسم " فصيل المقاومة الدولية " عن مسؤوليتها في اطلاق ستة صواريخ على مواقع القوات الامريكية بقاعدة عين الاسد بغرب العراق .

( محافل أمنية عراقية قالت إن ثلاثة صواريخ إنفجرت بالضلع الجنوبي للقاعدة وإنفجرت ثلاثة أخرى بمنشآت بمدخلها)

واكد شهود عيات من مناطق قريبة من القاعدة ارتفاع السنة لهب ودخان اسود من عدة اماكن بالقاعدة .وجاء هذا الهجوم الصاروخي يعدة وقوع العديد من الهجمات على ارتال لوجستية امرية في مناطق بجنوب ووسط العراق وسط تعتيم امريكي على نتائجها وما نجم عنها من خسائر واضرار.