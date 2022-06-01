مساع أممية حثيثة لتمديد الهدنة في اليمن

العالم - خاص بالعالم

واعلنت قوى العدوان السعودي الاماراتي أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وافق على تمديد الهدنة السارية لمدة شهرين إضافيين تبداء من الثاني من يونيو وحتى الثاني من أغسطس المقبل.

كما اجرى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش اتصالات متعدده بالمسؤولين في دول العدوان.

وشدد الأمين العام على الدور الحاسم للهدنة في تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبر اليمن حسب تعبيره.

الى ذلك رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان بتمديد الهدنة الاممية لكنه اكد ان التمديد مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال الرويشان إن ما تطالب به صنعاء للقبول بتمديد الهدنة هي حقوق أساسية وإنسانية للشعب اليمني ولا يصح تسميتها بالاشتراطات.

وعبر عن أمله في أن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة أنه من غير المنطقي الحديث عن هدنة.

وبينما خمسة وعشرين مليون انسان لايزالون يقبعون نحت الحصار مشددا في الوقت ذاته على جهوزية القوات المسلحة والأمن فيما إذا رفض الطرف الاخر الهدنة أو تم ربطها بإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وفي السياق نفسه التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط بالمبعوث الأممي إلى اليمن.

وقال عبدالسلام إنه جرى خلال اللقاء مناقشة مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وما واجهها من عراقيل وتعقيدات إضافة إلى أهمية صرف مرتبات الموظفين.

مؤكدا ان صنعاء اكدت للامم المتحدة على أهمية صرف المرتبات في عموم البلاد وان اللقاء جاء بمشاركة رئيس اللجنة العسكرية ومحافظ البنك المركزي اليمني.

وتاتي هذه اللقاءات بعد فشل المباحثات العسكرية التي عقدت في الاردن قبل ايام حيث اختتمت المباحثات دون التوصل الى اتفاقيات بين الطرفين بشان فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية من الطرقات.

واتهمت صنعاء اطراف العدوان بعدم الجدية في المشاورات التي جرت في العاصمة الاردنية عمان واصرار العدوان على فتح بعض الطرق واستمرارها في اغلاق بعض الطرق.

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