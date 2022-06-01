هل ستزيد إمدادات الأسلحة الأميركية إلى كييف من خطر النزاع مع واشنطن؟

العالم - خاص بالعالم

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، ان تسليم الاسلحة الحديثة الى كييف ومن ضمنها منظومات صواريخ متطورة، يفاقم من مخاطر انجرار الولايات المتحدة إلى نزاع مباشر مع روسيا.



واضاف ان إمدادات الأسلحة الغربية الى النظام في كييف اخذة في الازدياد. واوضح ريابكوف، ان موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الاميركية لكييف بشكل سلبي للغاية، وذلك في اشارة الى خطط الولايات المتحدة تزويد كييف بمنظومة الصواريخ هايمارس، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة عالية.



الكرملين اتهم واشنطن بصب الزيت على النار بخصوص تزويد الاوكرانيين بالاسلحة الحديثة. واضاف ان خط الولايات المتحدة هو محاربة روسيا حتى اخر أوكراني.، وإن تسليم شحنات الاسلحة المتطورة لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام.



الرئيس الأميركي قال في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ان بلاده ستواصل تسليح كييف بعتاد متطور مثل صواريخ جافلين وستينغر، وأنظمة الصواريخ الدقيقة والرادارات والمسيرات ومروحيات إم اي - سبعة عشر. وأضاف أن الهدف هو مااسماه بقاء أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة وتمتلك وسائل للدفاع عن نفسها.



حزمة الاسلحة الاميركية الجديدة تبلغ قيمتها سبعمئة مليون دولار، وقال مسؤولون أميركيون إن موافقة بايدن تأتي بعد تأكيد كييف أنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا.

في هذه الاثناء اعلنت موسكو ان القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو. واضافت ان نحو ألف جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من مئة مركبة، تشمل قاذفات صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات.

وهي امور تؤكد ان الصراع من الممكن ان يتوسع ويكون اكثر فتكا في الفترة القادمة.

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