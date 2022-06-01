فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات

قناة العالم
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٣٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
طهران ردا على موقف فرنسا من تقرير الوكالة الذرية الدولية:رغم ان التقرير لايعكس تعامل ايران مع الوكالة لكن التعليقات السياسية لاقيمة لها
أ ف ب: قتيل و 6 جرحى جراء زلزال بقوة 6,1 درجات هز مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين
مكتب إعلام الأسرى: الفتاة التي أطلق الاحتلال النار صوبها قرب مخيم العروب هي الأسيرة المحررة غفران وراسنة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقمنا في نقل طالبة مصابة بالرصاص الحي قرب مخيم العروب شمال الخليل
وسائل إعلام عبرية: الفتاة التي أطلق الجيش النار صوبها قرب مخيم العروب شمال الخليل حالتها حرجة
جيش الاحتلال يطلق النار صوب فتاة فلسطينية قرب مخيم العروب بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن
جيش الاحتلال يطلق النار صوب فتاة فلسطينية قرب مخيم العروب بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن
نائب رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية جلال الرويشان: القوات المسلحة على الجهوزية فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة
نائب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية الفريق جلال الرويشان: ترحيب صنعاء بتمديد الهدنة مشروط برفع المعاناة عن الشعب اليمني
حاكم إقليم لوجانسك الأوكراني: القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد لكنها لم تطوقها
فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/06/01/165408426255319700.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/06/01/165408426255319700.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/06/01/165408417108627700.jpg
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش
اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوسوم و"تريندات"عقب قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران المقبل، وبدأ وسم#قاطعوا_المحروقات يتصدر المشهد العام في الأردن، أمام استياء شعبي حيال ذلك، معتبرين ذلك إجحافا بحقهم.
تصنيف :
الأردن
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
أسعار المحروقات في الأردن
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
حملة لمقاطعة المحروقات في الأردن
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
حرية الصحافة في البحرين
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣
انقلاب الصورة
العلم الفلسطيني يرفرف فوق مسيرة الأعلام الاسرائيلية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢
مع الحدث
زيارة المسؤولين الاسرائيليين للسعودية والتطبيع القريب
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤
خاص بالعالم- مراسلون
ايران.. الرسائل المتعددة في الكشف عن القواعد السرية للطائرات المسيرة
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣
خاص بالعالم- مراسلون
هل حققت مسيرة الأعلام اهدافها؟
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤
أهم الأخبار
مدير مطار صنعاء الدولي يكشف الايادي الخفية التي تعرقل تسيير الرحلات
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
ابناء الديرة
حرية الصحافة في البحرين
الحكومة الإيرانية: حل أزمة الغبار يتطلب تعزیز التعاون بین دول الجوار
الأمم المتحدة: إعدام القاصرين في السعودية جريمة
فيديو: الكشف عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في اليمن
فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات
السيسي: نصر على اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة
مقالات و تحليلات
النفط اليمني في خدمة واشنطن.. أكبر حقول شبوة بيد الإمارات
تحالف العدوان يهيكل ميليشياته بحثاً عن توازن جديد
اليمن: مواصلة الجهود الأممية لفتح الطرق والممرات الإنسانية
حلم مَنْ يحقق اردوغان في الشمال السوري؟
مسيرةُ الانتهاكات الفاضحة وتظاهرةُ الاحتلالِ الغادرة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.