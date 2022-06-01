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فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوسوم و"تريندات"عقب قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران المقبل، وبدأ وسم#قاطعوا_المحروقات يتصدر المشهد العام في الأردن، أمام استياء شعبي حيال ذلك، معتبرين ذلك إجحافا بحقهم.

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فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات

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