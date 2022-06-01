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أ ف ب: قتيل و 6 جرحى جراء زلزال بقوة 6,1 درجات هز مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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