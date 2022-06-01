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الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء إلى 141 ألفا و318 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 234 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و232 ألفا و268 شخصا.

وأضافت أن 511 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و51 ألف و24 شخصا لغاية الآن.

كما وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، بأن 52 مليونا و 269 ألف و202 شخص خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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