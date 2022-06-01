الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو: الكشف عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في اليمن

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت منصة “إيكاد” في تحقيق لها عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في اليمن متمثلا في بناء مدرج طائرات في ميناء المخا اليمني، مدعمة تحقيقها بصور الأقمار الصناعية.

العالم - الامارات

وقالت المنصة في تحقيق لها إن “صور الأقمار الصناعية من موقع Sentinel Hub أظهرت بداية تغيرات جغرافية في الميناء الواقع جنوب غرب اليمن مطلع مارس/آذار 2019.”

وذكر أنه “بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2019 انتهت أعمال ردم أجزاء من الشاطئ وتمهيد التربة على امتداد 1.45 كم استعدادًا للبدء بتعبيد مسار المدرج.”

واكد تحقيق منصة “إيكاد” على أنه “بعد توقف مفاجئ استمر أكثر من عام عادت أعمال الإنشاء في مارس/آذار 2021 واكتملت معالم المدرج بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2021.”

وأشار التحقيق إلى أنه بحسب صور أقمار صناعية حصلت عليها منصة “إيكاد” من موقع Planet وتعرض لأول مرة، تبين اكتمال بناء المدرج وتعبيده بالإسفلت ليصل طوله إلى 2.4 كم في يناير ٢٠٢٢.

وكشف التحقيق أنه تم تزويد المدرج بعد اكتماله بمهبطي مروحيات عند بدايته ونهايته، لافتا إلى أنه أُضيف على طرفيه الشمالي والجنوبي مبان يُعتقد أنها ستستعمل كمخازن فيما بعد.

وأضاف التحقيق أنه تم إنشاء طريقين أحدهما يصل المدرج بمدخل الميناء البري، وثانيهما يصل المدرج بلسان الميناء لاستقبال الإمدادات العسكرية.

وكانت الإمارات أقامت قاعدة عسكرية دائمة في ميناء المخا الحيوي ضمن مساعيها لاحتلال دائم للساحل الغربي لليمن.

وتتواجد قوات إماراتية غير معلومة في هذه القاعدة العسكرية الغير شرعية المقامة في الميناء.

وتأتي أهمية الميناء نتيجة سماحه للاتصال المباشر بين الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

روابط ذات صلة

الاحتلال يكشف عن خطوات في تطبيع العلاقات مع السعودية

الصراع على منصب ولي عهد أبوظبي يشتعل

هل سيتم تمديد وقف اطلاق النار في اليمن، هذه الليلة؟

اليمن: مواصلة الجهود الأممية لفتح الطرق والممرات الإنسانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابناء الديرة حرية الصحافة في البحرين

الحكومة الإيرانية: حل أزمة الغبار يتطلب تعزیز التعاون بین دول الجوار

الأمم المتحدة: إعدام القاصرين في السعودية جريمة

فيديو: الكشف عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في اليمن

فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات

السيسي: نصر على اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة