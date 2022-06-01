فيديو: الكشف عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في اليمن

العالم - الامارات

وقالت المنصة في تحقيق لها إن “صور الأقمار الصناعية من موقع Sentinel Hub أظهرت بداية تغيرات جغرافية في الميناء الواقع جنوب غرب اليمن مطلع مارس/آذار 2019.”

وذكر أنه “بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2019 انتهت أعمال ردم أجزاء من الشاطئ وتمهيد التربة على امتداد 1.45 كم استعدادًا للبدء بتعبيد مسار المدرج.”

واكد تحقيق منصة “إيكاد” على أنه “بعد توقف مفاجئ استمر أكثر من عام عادت أعمال الإنشاء في مارس/آذار 2021 واكتملت معالم المدرج بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2021.”

وأشار التحقيق إلى أنه بحسب صور أقمار صناعية حصلت عليها منصة “إيكاد” من موقع Planet وتعرض لأول مرة، تبين اكتمال بناء المدرج وتعبيده بالإسفلت ليصل طوله إلى 2.4 كم في يناير ٢٠٢٢.

وكشف التحقيق أنه تم تزويد المدرج بعد اكتماله بمهبطي مروحيات عند بدايته ونهايته، لافتا إلى أنه أُضيف على طرفيه الشمالي والجنوبي مبان يُعتقد أنها ستستعمل كمخازن فيما بعد.

وأضاف التحقيق أنه تم إنشاء طريقين أحدهما يصل المدرج بمدخل الميناء البري، وثانيهما يصل المدرج بلسان الميناء لاستقبال الإمدادات العسكرية.

وكانت الإمارات أقامت قاعدة عسكرية دائمة في ميناء المخا الحيوي ضمن مساعيها لاحتلال دائم للساحل الغربي لليمن.

وتتواجد قوات إماراتية غير معلومة في هذه القاعدة العسكرية الغير شرعية المقامة في الميناء.

وتأتي أهمية الميناء نتيجة سماحه للاتصال المباشر بين الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.