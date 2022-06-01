إيران وباكستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الحدودیة

العالم ـ ايران

وترأس الوفد الإيراني المشارك في اجتماع التاسع للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين إيران وباكستان، مسؤول مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة سیستان وبلوشستان إیرج حسن بور، فیما ترأس الوفد الباكستاني رئیس جمارك ولاية بلوشستان الباكستانية محمد صادق.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الحدودیة بعد يومين من المفاوضات المكثفة، وتنص المذكرة علی التعاون لتعزیز العلاقات التجارية وتسهیل عملیة التجارة الحدودیة بین البلدین وتوطید التعاون في مجال النقل، كما تنص علی إزالة العقبات أمام التعاون الجمركي.

یذكر أن الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وولاية بلوشستان الباكستانية عقد في 30 أیار/مایو 2022 بمدينة زاهدان الإيرانیة.

وتقرر في ختام هذا الاجتماع أن يعقد الاجتماع العاشر للجنة المشتركة، في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بميناء جوادر الباكستاني.