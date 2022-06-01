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الإحتلال يهاجم جنازة الشهيدة الصحفية غفران وراسنة

الإحتلال يهاجم جنازة الشهيدة الصحفية غفران وراسنة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

إعتدت قوات إسرائيلية على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية الشهيدة غفران وراسنة، التي قضت برصاص جيش الإحتلال، بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن.

العالم - فلسطين

وأوضحت المصادر أن “موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحفية غفران وراسنة (31 عاما)، التي ارتقت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، انطلق من أمام مستشفى الأهلي في الخليل، وصولا إلى منزل عائلتها في بلدة شيوخ العروب، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل أن ينقل الجثمان محمولا على الأكتاف إلى مسجد البلدة”.

وأشارت أن “قوات الاحتلال اعتدت على موكب التشييع، عند مدخل مخيم العروب، وألقت باتجاه المشاركين فيه قنابل الغاز المسيل للدموع، وحاولت منع دخول الجثمان والمركبات المرافقة له الى المخيم، إلا أن المواطنين تمكنوا من إدخال الجثمان بعد حمله على الأكتاف”.

وقالت شهود عيان إن “رواية الاحتلال حول محاولة الشهيدة وراسنة تنفيذ عملية طعن، زائفة”، مشيرين إلى أن “أحد جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل المخيم أطلق الرصاص بشكل مباشر ودون مبرر صوب الشهيدة وراسنة، أثناء خروجها من المخيم، ما أدى الى إصابتها بمنطقة الصدر، وتركها ملقاة على الأرض تنزف، ومنع المواطنين من الاقتراب منها وإسعافها وأطلق باتجاههم الرصاص الحي”.

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