لافروف يعلن عن موقف موسكو من "الناتو" والإتحاد الأوروبي

العالم - روسيا

وجاء ذلك ضمن تصريحات، في ختام الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون دول الخليج الفارسي، حيث أكد على أن روسيا لا تقف ضد "الناتو" أو "الاتحاد الأوروبي" إلا أن على المجتمع الدولي أن يقف في صف تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أجمع عليها أعضاؤه الدائمون.

وقد أكد الشركاء في الخليج الفارسي أنهم لن ينضموا إلى العقوبات ضد روسيا.

وردا على سؤال بشأن تصدير الحبوب قال الوزير الروسي أن القضية أصبحت واضحة الآن في أن الألغام التي زرعها النظام الأوكراني هي من تقف في وجه تصدير الحبوب من أوكرانيا، علاوة على أن السفن التي تنقل الحبوب الروسية، وكذلك شركات التأمين التي تؤمن على السفن الروسية، تقع ضمن إطار الحظر الذي يفرضه الغرب على روسيا.

وعرضنا بالنسبة للشركاء الغربيين معروف، وهو توفير ممرات للسفن التي تنقل الحبوب، بعد نزع الألغام، وقد عرض الجانب التركي المساعدة في نزع الألغام.