القضاء اليمني يحيي الذكرى السنوية للصرخة

العالم - اليمن

وخلال الفعالية، أشار رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي عبد الله مطهر الديلمي، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة وتجديد الولاء والسير على مشروع الشهيد القائد لكسر جدار الصمت والعيش بحرية وكرامة.

وأكد أنه لم يعد هنالك من يكابر أو يجادل أن شعار الصرخة بمضمونه القرآني وبعده الإنساني المؤطر بوعي وحكمة الشهيد القائد قد أتى ليكاشف الأمة أولاً ودون مواربة بعدوها الحقيقي أمريكا و"إسرائيل".

وأشار إلى أن في شعار الصرخة ضمان تحصين وعي الأمة من الزيغ والانحراف عن مبادئها وفق ما رسخه في عقولنا وجذره في نفوسنا الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهو كذلك عامل نهوض بالأمة من واقعها المتردي.

ولفت إلى أن الشعب اليمني بصدق إيمانه بات يدرك جازما أن قوة أمريكا وقوة "إسرائيل" هما في ميادين القدرة وموازين القوة لا شيء أمام قوة الله وقدرته.

فيما أشارت كلمة الفعالية التي ألقاها رئيس محكمة همدان القاضي العلامة محمد محمد العقيدة، إلى أن أمريكا و"إسرائيل" أرادت من حادثة 11 سبتمبر السيطرة والهيمنة على عالمنا العربي والإسلامي.

ولفت إلى أن الشهيد القائد تحرك بوعي ونظر إلى القرآن والأحداث بنظرة الحق وعدم الاستسلام، مؤكداً أن الشهيد القائد علم بحاجة الأمة إلى موقف من أجل نفسها ودينها وقيمها وأخلاقها فرفع شعار الصرخة لأنه رأى أمم تسقط بمجرد الشعارات.

وأشار إلى أن الشهيد القائد فضح ادعياء الديمقراطية ودعاة النفاق الذين حابوا اليهود والنصارى وساروا في مسلكهم، بل فضح أولئك الجامدون ووجهة البوصلة نحو العدو الحقيقي، وهو الشيطان الأكبر المتمثل بأمريكا والغدة السرطانية "إسرائيل" واللوبي الصهيوني في العالم.