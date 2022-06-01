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العراق وإيطاليا يناقشان الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

العراق وإيطاليا يناقشان الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع نائبة وزير الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الإيطاليّ، الأزمة الروسية الأوكرانية.

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان إن حسين "استقبلَ نائبة وزير الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الإيطاليّ مارينا سيريني في مقر الوزراة، إذ جرى تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المُشترَك في المجالات التي تعزز تطوير العلاقات بين البلدين، هذا وبحث الجانبان إيجاد السُبُل الكفيلة التي تحقق مصلحة البلدين الصديقين".

وناقش اللقاء "التطورات السياسيَّة الراهنة على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة والأزمة بين روسيا وأوكرانيا حيث تطابق وجهات النظر بشأن وضع اَليه لإنهاء الحرب التي أصبحت تداعيتها خطيرة على دول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبيَّة على الأمن الغذائيّ العالميّ والطاقة".

من جانبها، نقلت مارينا سيريني "رسالة الحكومة الإيطاليَّة إلى الوزير التي تؤكَّد فيها على دعم ومساندة العراق حكومةً وشعباً في كل المجالات التي من شأنها أنَّ تحافظ على مسيرة العلاقات الثنائيَّة ودعم النظام الديمقراطيّ في العراق وتحقيق الاستقرار".

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العراق وإيطاليا يناقشان الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

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