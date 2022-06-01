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باختصار..زيارة الرئيس الطاجيكي..مؤشرات ودلائل

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان لإيران تعكس عمق العلاقات بعد مرور 30 عاما عليها، وإيران وطاجيكستان تشدهما وشائج الدين واللغة والثقافة والتاريخ والمصالح المشتركة.

العالم - باختصار

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرافق للخبر..

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