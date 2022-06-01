الرئيس التركي يلغي اتفاقية مع اليونان لهذا السبب...

العالم - تركيا

وقال اردوغان أمام أعضاء من البرلمان في أنقرة، ان بلاده عقدت اتفاقا حول مجلس استراتيجيّ أعلى مع اليونان، لكنها اوقفت الان العمل به.

واضاف اردوغان ان بعض المسؤولين الايونانيين في اشارة الى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يذهب إلى الولايات المتحدة، ويتحدث ضد تركيا أمام الكونغرس. مشيرا الى ان انقرة ترحب برئيس الوزراء اليونانين ان كان صادقا فقط.

وينصّ الاتفاق المعقود بين البلدين عام 2010 على "عقد لقاءات دوريّة على أعلى المستويات لتعزيز التعاون بين البلدين".

وقد صعّدت تركيا انتقاداتها ضدّ اليونان بعد خطاب الرئيس اليوناني أمام الكونغرس الأميركي منتصف أيّار/مايو.

ورأت وسائل الإعلام التركيّة في هذا الخطاب، الذي فيه انتقد رئيس الوزراء اليوناني تركيا من دون أن يسمّيها، دعوة لواشنطن للامتناع عن "تزويد تركيا بطائرات أف-16 تطالب بها".

بالإضافة إلى ذلك، تتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه في انتهاك لمعاهدتين رسميتين.

وكرّر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الثلاثاء، أنّ "اليونان انتهكت وضع هذه الجزر وعليها إزالة السلاح منها، وإلا سيبدأ نقاش حول سيادتها".

ويذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد اضطرابات متكررة منذ عقود ونزاعات حدودية، وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهام بانتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما.