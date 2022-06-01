قناة العالم
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده في تغريدة: لقد حان الوقت لتكف الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة عن الايحاء الى نومها المتعمد
خطيب زاده في تغريدة: لقد حان الوقت لتكف الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة عن الايحاء الى نومها المتعمد
خطيب زاده في تغريدة: الاحتلال الصهيوني عدو الاتفاق النووي وينفي منع الانتشار النووي وهو المالك الوحيد للأسلحة النووية بغرب اسيا وشمال أفريقيا
مراسل العالم: وفاة 4 مدنيين وجرح آخرين جراء سقوط صواريخ أطلقتها "قسد"على مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سورية
المجلس السياسي الأعلى: تحالف العدوان ومرتزقته يتحملون مسؤولية نهب الثروات والتي كان آخرها وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر
المجلس السياسي الأعلى:صنعاء تكرس جهودها لضمان حقوق الشعب اليمني وستمضي لانتزاعها بقوة في حال عدم حصوله بالسلام
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: الاجتماع لمناقشة لقاء مهدي المشاط مع المبعوث الاممي تطرق الى تحديات واجهت الهدنة
بلينكن: أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية الجديدة
عباس البياتي:منذ انهيار الامبراطورية العثمانية كانت هناك دعوات للاحياء الاسلامي وان الامام الخميني توجها بانتصار الثورة الاسلامية
طهران ردا على موقف فرنسا من تقرير الوكالة الذرية الدولية:رغم ان التقرير لايعكس تعامل ايران مع الوكالة لكن التعليقات السياسية لاقيمة لها
مراسل العالم: وفاة 4 مدنيين وجرح آخرين جراء سقوط صواريخ أطلقتها "قسد"على مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سورية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
البياتي: الامام الخميني انجز عملا تاريخيا كبيرا من خلال ثورته الاسلامية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
حرية الصحافة في البحرين
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣
انقلاب الصورة
العلم الفلسطيني يرفرف فوق مسيرة الأعلام الاسرائيلية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢
مع الحدث
زيارة المسؤولين الاسرائيليين للسعودية والتطبيع القريب
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤
خاص بالعالم- مراسلون
ايران.. الرسائل المتعددة في الكشف عن القواعد السرية للطائرات المسيرة
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣
خاص بالعالم- مراسلون
هل حققت مسيرة الأعلام اهدافها؟
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
منظمة الصحة العالمية تحذر من آثار كارثية لزراعة وصناعة التبغ على البيئة
هذا ما بحثه وزير الخارجية المصري مع المفوض الأوروبي
الولايات المتحدة تعين دبلوماسيا جديدا في إثيوبيا خلفا لساترفيلد
بلينكن يؤكد عدم استخدام كييف الأسلحة الغربية لمهاجمة روسيا
واشنطن تقر بشنها هجمات إلكترونية ضد روسيا
بالفيديو..
مشروع الـ"اي ون"الاستيطاني لتهجير الآلاف يعود مرةً أخرى للواجهة
مقالات و تحليلات
النفط اليمني في خدمة واشنطن.. أكبر حقول شبوة بيد الإمارات
تحالف العدوان يهيكل ميليشياته بحثاً عن توازن جديد
اليمن: مواصلة الجهود الأممية لفتح الطرق والممرات الإنسانية
حلم مَنْ يحقق اردوغان في الشمال السوري؟
مسيرةُ الانتهاكات الفاضحة وتظاهرةُ الاحتلالِ الغادرة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.