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خطيب زاده في تغريدة: لقد حان الوقت لتكف الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة عن الايحاء الى نومها المتعمد

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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