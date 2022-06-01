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مطار صنعاء يستقبل أول رحلة تجارية قادمة من القاهرة

مطار صنعاء يستقبل أول رحلة تجارية قادمة من القاهرة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، الرحلة الأولى، قادمة من جمهورية مصر العربية وعلى متنها 145 راكباً.

العالم - اليمن

وتلقت الطائرة اليمنية الناقل الوطني للخطوط الجوية اليمنية نوع إيرباص A320 كافة الخدمات الملاحية الجوية، والخدمات الأرضية، بمهنية فنية عالية، وفقاً للمتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في المطارات العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو).

وتعتبر الرحلة التجارية المدنية السابعة، التي وصلت اليوم، من أصل 16 رحلة ضمن الهدنة الانسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

وأوضح مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن المطار استقبل أول رحلة قادمة من القاهرة بعد توقف دام أكثر من ست سنوات.

وأكد أن المطار يقدم خدمات للمواطنين سواء الواصلين أو المغادرين بمهنية فنية عالية، تضمن أمن وسلامة المسافرين والطيران المدني.

وأعرب عن الأمل في استمرار الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، كون المطار مدنيا يقدّم خدمات إنسانية للمرضى والطلاب وغيرهم من المواطنين.

وطالب الشايف الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان فتح مطار صنعاء ورفع الحظر عنه بشكل كامل وفوري، مؤكداً أن المطار أثبت جهوزيته التشغيلية والفنية والمهنية وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.

من جانبهم، عبر عدد من المسافرين عن فرحتهم بالعودة إلى الوطن عبر مطار صنعاء الدولي، مشيرين إلى أن المطار يقدّم خدمات وإجراءات للمسافرين على أرقى المستويات، وبشكل سلس وبمهنية فنية عالية.

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