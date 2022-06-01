بوريل يتجه الى الاردن الخميس لمناقشة هذه القضايا..

العالم - الأميركيتان

وأفاد الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، "يعتزم بوريل زيارة الأردن لمدة 3 أيام، ابتداء من الغد، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية ووضع خطط عمل استراتيجية في مجال التعليم واحترام حقوق الإنسان والاستقرار والأمن الإقليمي خلال مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن".

وأضاف البيان، "يعتزم بوريل الاجتماع، خلال زيارته إلى الأردن، مع وزير الخارجية والملك الأردني لمناقشة تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على مجال الأمن الغذائي والطاقة وعملية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعمان في مواجهة عواقب هذه الحرب، على حد تعبيره.