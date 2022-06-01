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بوريل يتجه الى الاردن الخميس لمناقشة هذه القضايا..

بوريل يتجه الى الاردن الخميس لمناقشة هذه القضايا..
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يتوجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى الأردن غدا الخميس، في زيارة لمدة 3 أيام، سيلتقي خلالها الملك الأردني ووزير خارجيته، لمناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

العالم - الأميركيتان

وأفاد الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، "يعتزم بوريل زيارة الأردن لمدة 3 أيام، ابتداء من الغد، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية ووضع خطط عمل استراتيجية في مجال التعليم واحترام حقوق الإنسان والاستقرار والأمن الإقليمي خلال مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن".

وأضاف البيان، "يعتزم بوريل الاجتماع، خلال زيارته إلى الأردن، مع وزير الخارجية والملك الأردني لمناقشة تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على مجال الأمن الغذائي والطاقة وعملية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعمان في مواجهة عواقب هذه الحرب، على حد تعبيره.

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