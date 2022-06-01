العراق يستعيد 690 لاجئا من سوريا إلى بلادهم

العالم - العراق

وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة "بخروج 152 أسرة من اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا (690 شخصاً) ممن يحملون الثبوتيات العراقية من "نساء، وأطفال، ورجال، وشبان"، اليوم الأربعاء الأول من حزيران/ يونيو، عبر حافلات دخلت من الحدود العراقية في رحلة إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية مشددة وهي الدفعة الثلاثة منذ بداية العام الحالي".

ويحتجز الجيش الأمريكي في مخيم الهول الذي يعتبر من أكبر المخيمات في المنطقة، عبر ارهابيي "قسد" الموالين له، آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.

وأفادت المصادر بان "الدفعة الخارجة ضمن 690 شخصاً وهي الدفعة الأكبر، في إطار إخراج الحكومة العراقية رعاياها وإعادتهم إلى البلاد، ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية".