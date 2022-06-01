وحيد جلال زاده: اقول للوكالة انها لن تصل الى اي نتيجة عبر الضغوط

قناة العالم
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وحيد جلال زاده: على الجميع ان يعلموا بان اسرائيل تلقت ضربات قوية من ايران واضعاف ما شهدتها ايران
وحيد جلال زاده: على الجميع ان يعلموا بان اسرائيل تلقت ضربات قوية من ايران واضعاف ما شهدتها ايران
وحيد جلال زاده: على الجميع ان يعلموا بان اسرائيل تلقت ضربات قوية من ايران واضعاف ما شهدتها ايران
وحيد جلال زاده: اجراءات الكيان الصهيوني ضد المصالح الايرانية في الحقيقة دفاعية بالنسبة له وان الاحتلال يحاول ان يدافع عن نفسه
وحيد جلال زاده: زيارة الرئيس السوري الى ايران كانت ناجحة وايجابية
وحيد جلال زاده: نحن في طريق تعزيز التجارة بين الدول الثلاث ايران والعراق وسورية
وحيد جلال زاده: ايران ستواصل وقوفها الى جانب سورية لطالما طلبت منها الحكومة السورية
وحيد جلال زاده: روسيا وايران جاءتا بدعوة من الحكومة الشرعية في سورية
وحيد جلال زاده: نأمل ان تصل مفاوضات ايران والسعودية الى نتيجة
وحيد جلال زاده: هناك بعض المشاكل القنصلية وبعض حالات سوء الفهم بين ايران والسعودية
وحيد جلال زاده: اقول للوكالة انها لن تصل الى اي نتيجة عبر الضغوط
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
فلسطين ومعركة العَلَم
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧
مع الحدث
بايدن وبن سلمان؛ سباق فرض الشروط للتطبيع
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦
أهم الأخبار
البياتي: الامام الخميني انجز عملا تاريخيا كبيرا من خلال ثورته الاسلامية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
حرية الصحافة في البحرين
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣
انقلاب الصورة
العلم الفلسطيني يرفرف فوق مسيرة الأعلام الاسرائيلية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢
مع الحدث
زيارة المسؤولين الاسرائيليين للسعودية والتطبيع القريب
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بعد تهديد أردوغان وقصف عين العرب ومنبج.. أكراد سوريا أمام مفترق طرق
استشهاد قيادي في سرايا القدس متأثرًا بإصابته خلال "سيف القدس"
بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف
العراق يستعيد 690 لاجئا من سوريا إلى بلادهم
فلسطين ومعركة العَلَم
بايدن وبن سلمان؛ سباق فرض الشروط للتطبيع
مقالات و تحليلات
النفط اليمني في خدمة واشنطن.. أكبر حقول شبوة بيد الإمارات
تحالف العدوان يهيكل ميليشياته بحثاً عن توازن جديد
اليمن: مواصلة الجهود الأممية لفتح الطرق والممرات الإنسانية
حلم مَنْ يحقق اردوغان في الشمال السوري؟
مسيرةُ الانتهاكات الفاضحة وتظاهرةُ الاحتلالِ الغادرة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.