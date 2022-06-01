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وحيد جلال زاده: على الجميع ان يعلموا بان اسرائيل تلقت ضربات قوية من ايران واضعاف ما شهدتها ايران

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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