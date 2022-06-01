شاهد.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة يعبد

العالم - فلسطین

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن الشهيد هو بلال عوض قبها (24 عامًا).

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب قبها أصيب بالرصاص الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي

وقال مراسلنا، إن عشرات الآليات العسكرية "الإسرائيلية" المصفحة اقتحمت بلدة يعبد، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين يحاولون التصدي لاقتحام قوات جيش الاحتلال.

ووجهت دعوات عبر مكبرات الصوت في مساجد بلدة يعبد للدفاع عن منزل الشهيد ضياء حمارشة، والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

إلى ذلك أضافت القناة 13 العبرية، أن قوات كبيرة اقتحمت من الجيش بلدة يعبد بالقرب من جنين لتدمير منزل منفذ عملية بني براك والتي قتل فيها 4 مستوطنين، مشيرة إلى اندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق النار مع المقاومين.

وأكد المصادر المحلية، أن مواجهات عنيفة تشهدها البلدة في هذه اللحظات، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة من جهة أخرى، كما هاجم شبان دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وشوهدت مجموعات من الوحدات الخاصة والقناصة تنتشر بالمنطقة.