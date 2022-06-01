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أوليانوف يعلق على مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة

أوليانوف يعلق على مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتقد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في تغريدة على تويتر مشروع قرار ضد ايران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا إنه غير بناء .

العالم - أوروبا

ورد ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، مساء الأربعاء ، على احتمال صدور قرار ضد إيران في مجلس المحافظين.

وكتب في رسالة على تويتر "هناك شائعات عن احتمال طرح مشروع قرار بشان إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وتابع: "يطرح سؤالان في هذا الصدد ، 1. هل يخدم هذا القرار الحفاظ على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ 2. هل سيساعد هذا القرار في إحياء الاتفاق النووي؟ انا اشك".

وزعمت رويترز يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية قدمت مشروع قرارات مقترحة مشتركة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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أوليانوف يعلق على مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة

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