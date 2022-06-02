انقاذ لبنان بانتخاب بري رئيساً للبرلمان واتفاقية تجارة حرة بين الامارات والاحتلال

خاص بالعالم

كان لهذا الحدث وقعه على مواقع التواصل الاجتماعي ونرصد تغريدة لفرح حمود التي نشرت هذه الصورة وعلقت عليها: محظوظٌ لبنان بقامته الوطنية الكبيرة التي اسمُها الرئيس نبيه بري.

علاء ركين وجّه كلامة للامام موسى الصدر قائلا: زرعك أثمر رجلًا اتّفق عليه الجميع في زمن التفرقة والشرذمة، إنّه بكلّ فخر واعتزاز الرئيس نبيه بري.

مهدي سليمان كتب في صفحته على تويتر: احنا ما بنحب شخص نبيه بري فقط، نحنا بنحب نبيه بري لانو هوي ضمانه هيدا الوطن، لانو بلاه ما في وطن، لانو اكتر انسان حريص على العيش المشترك، لانو ابن السيد موسى الصدر.

الى ذلك، وقّعت الإمارات وكيان الاحتلال يوم الثلاثاء في دبي على اتفاقية للتجارة الحرة بينهُما، هو الأول من نوعهِ بين الكيان ودولة عربية. وتهدفُ الاتفاقية إلى توطيدِ العلاقاتِ التجاريةِ والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولا إلى عشرةِ مليارات دولار سنويا في غضونِ الأعوام الخمسة ِالمقبلة.



حُميد النعيمي كتب عن هذا الموضوع مغردا: أسوأ ما في التطبيع الإماراتي وهو كله سيئ أنه أوجد مفهوم جديد وهو الانفكاك التام بين (القيم والمصالح) فمسيرة الاعلام التي صاحبها التعدي على مقدساتِنا والاستهزاء بدمائِنا لم تجعل الإمارات تفكر حتى في تأخيرِ الاتفاقية، سقوط أخلاقي وإنساني وعربي وإسلامي غير مسبوقِ تاريخياً.

صفحة مقاطعة كتبت: بينما نكافح لتعزيز مقاطعة "إسرائيل" اقتصاديًا وأكاديميًا ورياضيًا، وتتوسع في دول الغرب حملات مقاطعة منتجات الاحتلال وتجريم استيطانه، يبادر النظام الإماراتي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاحتلال.

ويقول عبد الفتاح الحوري: مايحدث اليوم لإخوانِنا في فلسطين ماكان ليحدث لولا موقف التطبيع والعِماله من الامارات وغيرها.



والى موضوع آخر، اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عملية عسكرية وشيكة في الشمال السوري هدفُها إنشاء منطقة آمنة بعمق ِثلاثين كيلومترًا تُمَثِل استكمالًا للعملياتِ الثلاث السابقة التي نفّذها الجيش التركي منذ عام الفين وستة عشر. لكن ما الاهداف الحقيقية لهذه المنطقة الآمنة التي تطمح تركيا انشائها في الشمال السوري؟



احمد العيناوي كتب: اردوغان يقول سنبني المزيد من المساكن في المنطقة الشمالية من سوريا لاعادة مليون نازح والمنطقة الامنة ستصبح حقيقة وسنؤمن حدودنا الجنوبية وليسمع العالم كلامنا جيدا.

عيسى فاعور يقول: رسائل الشمال والشرق السوري جاءت لقطع الطريق على التنسيق شبه المؤكد بين أنقرة وتل ابيب واستغلال كلا الطرفين للظروف الدولية وخاصة الصراع في اوكرانيا.

اما نجلاء السعدي فكتبت: لعبة كبيرة يطبخها "التركي والاميركي والاسرائيلي" في الشمال السوري بذريعة إقامة منطقة عازلة تسيطر عليها تركيا تعيد اليها النازحين السوريين.



هذا وقد أصدر مجلسُ السيادة الانتقالي السوداني قرارا برفعِ حالة الطوارئ في السودان، يقول المجلس في بيانِه إن القرار جاء في اطارِ تهيئةِ الأجواء لحوارٍ مثمر ٍوهادف يحقق الاستقرار للفترة ِالانتقالية لكن معظم التساؤلات دارت حول (من يفاوض من) ، فقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية من هذا الحوار.

اثار هذا القرار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، نبدأ بتغريدة لتوفيق مجيد الذي كتب: قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ والافراج عن معتقلين الهدف منه هو التمهيد للحوار ولكن مع من ولأي خريطة طريق؟

صفحة تحمل اسم كولا كتبت: أكدت قوى الحرية والتغيير، أن خطوة رفع حالة الطوارئ في السودان، هي جزء من حزمة خطوات يجب استكمالها لتهيئة المناخ الديمقراطي، ولا تكتمل إلا بوقف تنفيذ القرارات الارتدادية التي أعقبت الانقلاب وأعادت تمكين النظام البائد وعناصره.

اما احمد الشيخ فيقول: ماذا يعني رفع حالة الطوارئ في السودان اصلا هذه الدولة في الطوارئ والتعسفيات وغياب القانون وحقوق الانسان منذ ثلاثة وثلاثين عاما.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض امرأة سورية مسنة في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا إلى الاعتداء بعنفٍ شديد من قبل رجل تركي. وبحسب وسائل إعلام تركية، قام رجل تركي من ذوي السوابق بركل السيدة ليلى محمد في وجهِها بقوة، وهي مسنة جالسة على مقعد، بدعوى "خطف طفل" .

ماهر كساب كتب عن الموضوع: العنصرية، هي ليست فِعل فردي، بل تصبح عمل جماعي مرخص في حال التكرار. هذه الضربة النازية لم تؤذي هذه العجوز فقط، بل آذتنا جميعاً.

وغرد قاسم قائلا: هي الجريمة ضد الانسانية قبل كل شيء، كل التضامن مع امي ليلى محمد التي تعرضت لاعتداء عنصري من قبل شخص عنصري لا يمت للانسان بصلة.

محمد خير كنجو يقول: ناشطون وصحفيون أتراك يتضامنون مع أمنا ليلى محمد بعد الإعتداء الذي وقع عليها من وحش أثيم زنيم لايمت للإنسانية بأي صلة.