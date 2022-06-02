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اتخاذ الإجراءات الأمنية لإحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض)

اتخاذ الإجراءات الأمنية لإحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض)
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب القائد العام لقوة الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أنه لم يتم الإبلاغ عن مشكلة امنية، وقال: ان عناصر الشرطة اتخذوا الاجراءات والترتيبات اللازمة لإقامة مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) بأمن تام.

العالم - ايران

وفي حديثه للمراسلين لشرح ترتيبات الشرطة لإقامة مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني(رض)، قال العميد قاسم رضائي: حسب مقولة قائد الثورة المعظم، فإن هذه الثورة غير معروفة في أي مكان بالعالم دون اسم "الخميني".

وبيّن أنه في عشية الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لوفاة هذا الرجل الإلهي، حيث يتوقع جميع عشق الامام الخميني(رض) المشاركة في هذه المراسم مثلما يشاركون في مراسم محرم والاربعين، وصرح: نتوقع الشيء نفسه في مجموعة الشرطة. ونحن على استعداد لحضور هذا الحدث الرائع لجعله أفضل وأكثر تألقًا.

وأكد العميد رضائي أنه من دواعي السرور لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل أمنية فيما يتعلق بهذه المراسم حتى الآن، وقال: ان زملاءنا في جميع أنحاء البلاد من الحدود إلى قلب المدن وضعوا التوقعات والترتيبات اللازمة لإجراء هذه المراسم في امن كامل.

وأضاف نائب القائد العام لقوة الامن الداخلي: تم النظر في الإجراءات اللازمة لمسارات مرور قوافل السيارات والسيارات الخاصة ومواقف السيارات، وستظل الشرطة إلى جانبهم حتى عودة الأهالي بشكل كامل إلى مدنهم الأصلية.

وأوضح أنه في هذه الايام لا يسمح للطائرات الصغيرة المسيرة والمروحيات الرباعية والطائرات العمودية بالتحليق حول المرقد الطاهر للامام الخميني(رض).

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