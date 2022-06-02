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روسيا:جميع الاتصالات بين موسكو وواشنطن معلقة

روسيا:جميع الاتصالات بين موسكو وواشنطن معلقة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن.

العالم-روسيا

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض: "يمكننا القول، لا، ليس الآن. الآن جميع الاتصالات معلقة تقريبا".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ستكون بناءة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.

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